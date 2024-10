Euphoria 3, Zendaya sul salto temporale: "Avevamo superato la dose di dramma scolastico che si può sopportare" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo l'attrice la serie ha già detto tutto quello che poteva sui drammi ambientati tra i banchi di scuola ed è ora di procedere oltre Zendaya non vede l'ora di vedere il suo personaggio di Euphoria in un nuovo contesto, nello specifico al di fuori delle dinamiche liceali. Questo potrebbe avvenire nella terza stagione della serie HBO grazie a un preciso salto temporale. L'attrice vincitrice di un Emmy, che nello show interpreta Rue, ha recentemente svelato alcuni dettagli sull'attesa terza mandata di episodi del dramma creato da Sam Levinson, che appunto prevede un salto temporale per i suoi personaggi. "È importante perché i drammi del liceo non possono essere affrontati più di tanto", ha dichiarato l'attrice al podcast The Awards di Entertainment Weekly, prima di Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo l'attrice la serie ha già detto tutto quello che poteva sui drammi ambientati tra i banchi di scuola ed è ora di procedere oltrenon vede l'ora di vedere il suo personaggio diin un nuovo contesto, nello specifico al di fuori delle dinamiche liceali. Questo potrebbe avvenire nella terza stagione della serie HBO grazie a un preciso. L'attrice vincitrice di un Emmy, che nello show interpreta Rue, ha recentemente svelato alcuni dettagli sull'attesa terza mandata di episodi delcreato da Sam Levinson, che appunto prevede unper i suoi personaggi. "È importante perché i drammi del liceo non possono essere affrontati più di tanto", ha dichiarato l'attrice al podcast The Awards di Entertainment Weekly, prima di

