'Risorsa mare' è una piattaforma lanciata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il supporto di importanti aziende e istituzioni partner. L'iniziativa mette al centro la competitività e l'attrattività della filiera del mare nel suo complesso, aggregando le diverse componenti del sistema politico e socio-economico nazionale ed europeo attorno alle priorità di intervento.

Economia del mare in Toscana. Il presidente Eugenio Giani: "Un distretto su cui puntiamo" - Non a caso ho sempre sostenuto la necessità di individuare un piano per la cosiddetta Economia del mare che avesse come punti di riferimento Livorno, come porto internazionale e presidio prioritario della rete Transeuropea, Piombino, con la sua vocazione industriale e traghettistica, insieme a ... (Quotidiano.net)

Economia del mare 2024, nelle province di Livorno e Grosseto prodotti 6 miliardi di euro di ricchezza: il rapporto della Camera di Commercio - La blue economy si conferma un elemento chiave per lo sviluppo dei nostri territori. A dirlo è il rapporto 2024 dell'Economia del mare elaborato annualmente dal dal Centro studi e servizi della Camera di Commercio della maremma e del Tirreno, secondo cui quanto prodotto dal settore costituisce... (Livornotoday.it)

Economia del mare, prodotti 6 miliardi di euro di ricchezza a Grosseto e Livorno - Livorno è la terza provincia italiana per incidenza delle imprese blu sul tessuto imprenditoriale totale e Grosseto è 15esima, tanto che a fine 2023 operavano 6767 “aziende del mare”: 2424 in maremma e 4343 a Livorno. Un incremento, quest’ultimo, superiore a quelli regionale (14%) e nazionale ... (Corrieretoscano.it)

L’economia del mare: un asset strategico per il Friuli Venezia Giulia - SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - "L'economia del mare è importantissima per lo sviluppo del territorio. Nella scorsa legislatura, come Regione abbiamo approvato una serie di misure a riguardo e a novembre ...(nordest24.it)

Scenari competitivi e trasformazioni strutturali dell’economia del mare. Il Rapporto 2024 del SRM - La competitività dell’economia del mare in una prospettiva di sviluppo del Paese e di autonomia strategica europea con analisi e approfondimenti del sistema mare diventa ancora una volta, come amiamo ...(ilprocidano.it)