È già tempo del primo aggiornamento per Samsung Galaxy S24 FE (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle scorse ore Samsung ha rilasciato un aggiornamento per due modelli: stiamo parlando di Samsung Galaxy A15 e Galaxy S24 FE L'articolo È già tempo del primo aggiornamento per Samsung Galaxy S24 FE proviene da TuttoAndroid. Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle scorse oreha rilasciato unper due modelli: stiamo parlando diA15 eS24 FE L'articolo È giàdelperS24 FE proviene da TuttoAndroid.

Tuttoandroid.net - È già tempo del primo aggiornamento per Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB a 1 TB a prezzi mai visti: offerta e cashback - Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile a prezzi mai visti nelle versioni da 512 GB e 1 TB di archiviazione, grazie alla combinazione di queste offerte L'articolo Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB a 1 TB a prezzi mai visti: offerta e cashback proviene da TuttoAndroid. . (Leggi la notizia)

La One UI 7 in azione su Samsung Galaxy S24 Ultra: scopriamola in immagini e video - Iniziamo a scoprire la One UI 7.0 grazie a tutte queste immagini e video provenienti dall'evento Samsung: ecco la nuova release in azione! L'articolo La One UI 7 in azione su Samsung Galaxy S24 Ultra: scopriamola in immagini e video proviene da TuttoAndroid. . (Leggi la notizia)

Svelati i presunti design e dimensioni di Samsung Galaxy S25 e novità sulla CPU - Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate alcune foto che ci mostrano quello che dovrebbe essere un modellino di Samsung Galaxy S25 L'articolo Svelati i presunti design e dimensioni di Samsung Galaxy S25 e novità sulla CPU proviene da TuttoAndroid. . (Leggi la notizia)