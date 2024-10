Due milanesi su tre scelgono la cremazione. Non solo per una questione di soldi: il culto dei morti perde importanza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano – Circa due milanesi su tre decidono di tornare subito ad essere ‘cenere’ dopo la morte. Mentre le sepolture delle salme a terra o nei loculi sono ormai ‘fuori moda’. La percentuale di cremazioni a Milano è “attorno al 70%”, secondo l’analisi della Federcofit, federazione comparto funerario italiano che in Lombardia rappresenta 90 imprese. Secondo i dati dell’ufficio statistico del Comune di Milano, nel 2023 le cremazioni sono state 12.113 su un totale di 15.902 decessi (fra residenti e non) in città. L’anno precedente sono state di più (13.102) ma anche i morti erano stati più numerosi (17.083). (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano – Circa duesu tre decidono di tornare subito ad essere ‘cenere’ dopo la morte. Mentre le sepolture delle salme a terra o nei loculi sono ormai ‘fuori moda’. La percentuale di cremazioni a Milano è “attorno al 70%”, secondo l’analisi della Federcofit, federazione comparto funerario italiano che in Lombardia rappresenta 90 imprese. Secondo i dati dell’ufficio statistico del Comune di Milano, nel 2023 le cremazioni sono state 12.113 su un totale di 15.902 decessi (fra residenti e non) in città. L’anno precedente sono state di più (13.102) ma anche ierano stati più numerosi (17.083). (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - Due milanesi su tre scelgono la cremazione. Non solo per una questione di soldi: il culto dei morti perde importanza

Due milanesi su tre scelgono la cremazione. Non solo per una questione di soldi: il culto dei morti perde importanza - I dati del Comune e l’analisi delle imprese funerarie. “Sempre meno marmisti, sparite le grosse cooperative di onoranze funebri. L’esigenza di avere una cappella è sempre meno sentita dalle famiglie, ...(ilgiorno.it)

Ultrà: Lotito, 'tra consenso e legalità club scelgano legalità' - "Non conosco i fatti, non posso esprimere giudizi in merito. Posso solo assumere una posizione chiara, come fatto sempre da quando sono presidente della Lazio. (ANSA) ...(ansa.it)

Lotta alle disuguaglianze, la via della Triennale e le mescolanze di Milano - «Inequalities» è il tema della 24esima Esposizione Internazionale che si svolgerà da maggio a novembre 2025:«La Triennale si pone domande sulle grandi sfide dell’umanità».(corriere.it)