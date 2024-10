Dal cinema ai libri | Aurora Ruffino presenta a Firenze il suo romanzo d’esordio

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Sarà l’attrice, conosciuta per le sue interpretazioni in film e serie tv di grande successo come “La solitudine dei numeri primi”, “Braccialetti Rossi”, “Noi”, versione italiana di “This is Us” e “I Medici” con distribuzione internazionale Netflix in USA, Canada e UK, l’ospite speciale della serata di Sentiero Film Lab, in programma giovedì 10 ottobre alle 19 alla libreria Alice (ingresso gratuito presso The Social Hub in viale Spartaco Lavagnini, 70). Per l’occasione presenterà il suo, di recente uscita con Rizzoli dal titolo “Volevo salvare i colori”.