Così "Striscia la notizia" batte Stato e Comune: il Gabibbo santo subito (Di lunedì 7 ottobre 2024) La polizia locale non sa se uno dei parcheggi più redditizi, in una delle città più ricche d'Italia, sia pubblico, privato o vietato. Il Comune di Milano in questo modo ha perso chissà da quanto tempo oltre 25mila euro al mese, 300 mila l'anno tra calcio e concerti, finiti nelle tasche del racket

Discarica - via al conferimento rifiuti. Il Comune si oppone : "Così non va" - Angiolina Gozzi . Invece, i problemi riscontrati confermano che l’ampliamento non ci doveva essere. Il 15 ottobre ci sarà un consiglio comunale dedicato alla discarica. Ritenevamo che, prima di compiere qualsiasi atto, fosse imprescindibile attendere il sopralluogo ai nuovi lotti di una ... (Ilrestodelcarlino.it)

Un infiltrato negli affari degli ultras : così il Comune guadagna migliaia di euro grazie al racket dei parcheggi - Bisogna essere interisti per spendere fino a 72 euro di parcheggio e perdere il derby a San Siro. Gente votata alla sofferenza. Lo scrivo da interista. Ma succede anche con milanisti, juventini, romanisti, turisti, famiglie con i loro bambini. E con chiunque lasci la propria auto nell'unico... (Today.it)

Basta un'autocertificazione per aprire un pub : così il Comune ha "venduto" le strade del centro alla movida - "Musica fino alle quattro del mattino, persone che urlano e ragazze che svengono. Quando chiamiamo la polizia, rispondono che non hanno volanti, oppure che intervengono solo per le liti". Questa è la cronaca di un normale giovedì sera fatta da una signora che vive vicino alle discoteche... (Palermotoday.it)