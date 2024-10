Cambiamento climatico, per l’82% degli italiani è in atto causato delle attività dell’uomo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Cambiamento climatico è una realtà incontestabile che sta influenzando sempre più le nostre vite. Gli italiani sono sempre più consapevoli dell’evoluzione di questo fenomeno e riconoscono che la causa principale è da ricercare nelle attività antropiche. Questa consapevolezza è emersa chiaramente dalla ricerca intitolata “Il Cambiamento climatico nella percezione degli italiani”, condotta da Eumetra per conto di 3Bmeteo. La ricerca ha evidenziato come la popolazione italiana sia ben informata e preoccupata per le conseguenze del Cambiamento climatico. Le attività umane, come l’industrializzazione, l’uso di combustibili fossili e la deforestazione, sono riconosciute come i principali fattori che contribuiscono al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici. Quifinanza.it - Cambiamento climatico, per l’82% degli italiani è in atto causato delle attività dell’uomo Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilè una realtà incontestabile che sta influenzando sempre più le nostre vite. Glisono sempre più consapevoli dell’evoluzione di questo fenomeno e riconoscono che la causa principale è da ricercare nelleantropiche. Questa consapevolezza è emersa chiaramente dalla ricerca intitolata “Ilnella percezione”, condotta da Eumetra per conto di 3Bmeteo. La ricerca ha evidenziato come la popolazione italiana sia ben informata e preoccupata per le conseguenze del. Leumane, come l’industrializzazione, l’uso di combustibili fossili e la deforestazione, sono riconosciute come i principali fri che contribuiscono al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici.

