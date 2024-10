Calcio femminile: Dorotea Del Piero alla Juventus Under 17 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continua la dinastia Del Piero alla Juventus. Dorotea, figlia della leggenda bianconera Alessandro, giocherà nell’Under 17 della squadra femminile allenata da Luca Scarcella. Classe 2009, Dorotea Del Piero è cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti e ora si aggregherà alla Juventus Under 17. Calcio femminile: Dorotea Del Piero alla Juventus Under 17 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continua la dinastia Del, figlia della leggenda bianconera Alessandro, giocherà nell’17 della squadraallenata da Luca Scarcella. Classe 2009,Delè cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti e ora si aggregherà17.Del17 SportFace.

