"Calci e pugni a uno studente perché aveva una bandiera della Palestina" (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Aggredito a Calci e pugni perché portava con sé una bandiera della Palestina”. La vittima dell’aggressione, raccontata dagli attivisti del collettivo Ludus del liceo scientifico Righi, è uno studente della scuola, Luca, che sabato 5 ottobre stava tornando a casa con alcuni amici dopo aver Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Aggredito aportava con sé una”. La vittima dell’aggressione, raccontata dagli attivisti del collettivo Ludus del liceo scientifico Righi, è unoscuola, Luca, che sabato 5 ottobre stava tornando a casa con alcuni amici dopo aver

