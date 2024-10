Bimba di un anno morta a Genova dopo le dimissioni dall’ospedale: indagini sulla pediatra che l’ha visitata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continuano le indagini sulla Bimba di un anno morta a Genova dopo essere stata dimessa dall'ospedale a cui i genitori si erano rivolti perché lamentava dolori addominali. Riflettori puntata sulla pediatra che l'ha visitata: attesa per l'autopsia. Fanpage.it - Bimba di un anno morta a Genova dopo le dimissioni dall’ospedale: indagini sulla pediatra che l’ha visitata Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continuano ledi unessere stata dimessa dall'ospedale a cui i genitori si erano rivolti perché lamentava dolori addominali. Riflettori puntatache l'ha: attesa per l'autopsia.

