Donnapop.it - Bianca Guaccero, perché la Rai non capisce di avere in casa un vero diamante?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)è una vera artista, forse una tra le più complete e talentuose che la tv italiana possa vantare. Recita, presenta, canta e balla: c’è qualcosa che non sa fare? Attualmente la vediamo a Ballando con le stelle, dove gareggia insieme ad altri concorrenti, ma diciamolo chiaramente: non c’è gara!sembra essere nata in pista, il suo è un talento innato ed è innegabile che sia una spanna sopra tutte e tutti. Eppure la Rai sembra non interessarsene.è la più brava, ma alla Rai non importa Come dicevamo in apertura, non c’è nulla chenon sappia fare e in questi anni l’ha dimostrato ampiamente: dalla recitazione alla conduzione, dal canto al ballo, riesce non solo a essere brava e impeccabile, ma soprattutto credibile. Non c’è un solo ruolo in cui non appaia sicura e brillante.