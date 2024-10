Belotti, ENNESIMO FLOP anche al Como (e Fabregas punta su altri giocatori). La situazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Belotti, ENNESIMO FLOP anche alla corte del Como: gioca poco, incisività praticamente nulla e un tunnel che non finisce più Quella che doveva essere una vera e propria rinascita per lui, Andrea Belotti sta deludendo le aspettative anche al Como: rimanendo incollato a quel tunnel che, dopo la longeva esperienza al Torino (dove il Milan Calcionews24.com - Belotti, ENNESIMO FLOP anche al Como (e Fabregas punta su altri giocatori). La situazione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)alla corte del: gioca poco, incisività praticamente nulla e un tunnel che non finisce più Quella che doveva essere una vera e propria rinascita per lui, Andreasta deludendo le aspettativeal: rimanendo incollato a quel tunnel che, dopo la longeva esperienza al Torino (dove il Milan

La locomotiva d’Europa non riesce a ripartire : Germania in recessione anche nel 2024 - tagliate al ribasso le stime del Pil - Più ottimistica la previsione per gli anni a venire, con il governo tedesco che prevede di espandere la propria economia del +1,1% nel 2025 e del +1,6% nel 2026. I piani di Berlino per risollevare l’economia Invece di acquisire slancio, si legge nell’articolo-anticipazione del Süddeutsche ... (Open.online)

La locomotiva d’Europa non riesce a ripartire : Germania in recessione anche nel 2024 - tagliate al ribasso le stime del Pil - Più ottimistica la previsione per gli anni a venire, con il governo tedesco che prevede di espandere la propria economia del +1,1% nel 2025 e del +1,6% nel 2026. Tra i principali problemi che la Germania si ritrova ad affrontare c’è la carenza di lavoratori qualificati, le difficoltà nel portare ... (Open.online)

Atalanta - c’è il Genoa : obiettivo riprendere a correre anche in Serie A dopo gli stop con Como e Bologna - . Ballottaggi: Hien 60%-Pasalic 40%, Samardzic 60%-De Ketelaere 40% Indisponibili: Djimsiti, Scalvini, Scamacca, Toloi, Brescianini, Ruggeri (infortunati) | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; ... (Bergamonews.it)