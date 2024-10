Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (7 - 13 ottobre) (Di lunedì 7 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYLa Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYLa Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradalioperativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli autosti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti

Modenatoday.it - Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (7 - 13 ottobre)

