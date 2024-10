Lanazione.it - Alluvione, la Valdicecina ricorda Sabine, Noah e Sandro. La lettera dalla Germania: “Commossi dal vostro impegno”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Montecatini(Pisa), 7 ottobre 2024 – Sono passate due settimane da una data che ha segnato questo angolo di bellezza che la sera del 23 settembre si è trasformato in un incubo per una famiglia tedesca in vacanza in Toscana. A Montecatini, a 15 giorni dall’, è il giorno in cui ci si ferma perre. Una commemorazione nel giorno del lutto cittadino perre le vittime della Gabella:Kingbauer, 62 anni e il nipotinodi 5 mesi, portati viapiena del torrente Sterza, ma ancheBanchellini, il volontario della Croce Rossa che stava andando a cercarli e che invece ha trovato la morte in un incidente stradale sulla Firenze-Pisa-Livorno.