Allerta meteo Genova e Liguria: martedì 8 ottobre il clou del maltempo. “Fino a 150 mm di pioggia” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Genova, 7 ottobre 2024 – Il maltempo investe la Liguria dove già dalle 12 di oggi è in vigore un’Allerta meteo per precipitazioni intense. L’avviso dell’Arpal per ‘rischio occasionale’ (Allerta gialla) riguarda fiumi e torrenti delle province di Genova e La Spezia, e in parte Savona, non preoccupa invece l’Imperiese. Gli accumuli pluviometrici tenderanno ad aumentare con le ore, quando la “convergenza fra venti caldi e uomini da sud est e venti freddi e secchi da nord” si farà più robusta e già da stasera potrebbero raggiungere livelli “più che significativi”. Peggiorerà nella notte e nella mattinata di domani, martedì 8 ottobre, con “cumulate attese elevate”, tanto che le autorità potrebbero prolungare l’Allerta dalla mezzanotte di oggi e innalzarla di livello (arancione/rossa). Quotidiano.net - Allerta meteo Genova e Liguria: martedì 8 ottobre il clou del maltempo. “Fino a 150 mm di pioggia” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024), 72024 – Ilinveste ladove già dalle 12 di oggi è in vigore un’per precipitazioni intense. L’avviso dell’Arpal per ‘rischio occasionale’ (gialla) riguarda fiumi e torrenti delle province die La Spezia, e in parte Savona, non preoccupa invece l’Imperiese. Gli accumuli pluviometrici tenderanno ad aumentare con le ore, quando la “convergenza fra venti caldi e uomini da sud est e venti freddi e secchi da nord” si farà più robusta e già da stasera potrebbero raggiungere livelli “più che significativi”. Peggiorerà nella notte e nella mattinata di domani,, con “cumulate attese elevate”, tanto che le autorità potrebbero prolungare l’dalla mezzanotte di oggi e innalzarla di livello (arancione/rossa).

Meteo, allerta gialla in Liguria e Toscana per temporali - Le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Allerta gialla in Liguria È stata diramata l’allerta gialla per temporali sulle zone del savonese, centro e levante e relativi versanti padani della Liguria ... (Leggi la notizia)

Allerta meteo, ondata di maltempo verso la Toscana - Martedì 8 ottobre lo scenario sarà ben diverso: come spiega il Lamma, la perturbazione che sta arrivando da Spagna e Francia porterà nuvole minacciose, rovesci e temporali anche forti: sulla costa in mattinata, mentre nel pomeriggio su quasi tutta la regione fino alla sera, andrà a migliorare di ... (Leggi la notizia)

Uragano Kirk e il meteo sull'Italia, allerta temporali in Liguria e allarme anche in Toscana: le previsioni - La seconda settimana di ottobre si apre con il maltempo e l'allerta meteo in Liguria e Toscana, poi sarà il turno dell'uragano Kirk: le previsioni. (Leggi la notizia)