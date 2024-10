Ilfattoquotidiano.it - Aereo con 197 persone a bordo prende fuoco durante l’atterraggio. Le fiamme, il fumo e l’allarme dei piloti: il video dei soccorsi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Momenti di paura all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas sabato 5 ottobre, quando undella Frontier Airlines, volo 1326 proveniente da San Diego, ha preso. L’incidente si è verificato intorno alle 15:15 ora locale, mentre l’era in fase di atterraggio. Ihanno rilevato dele hanno immediatamente lanciato, come comunicato dalla compagnia aerea in una nota diffusa su X. Fortunatamente, l’è riuscito ad atterrare in sicurezza e i vigili del, prontamente intervenuti, hanno domato le. Tutti i 190 passeggeri e i sette membri dell’equipaggio sono stati evacuati tramite la scala di decollo e trasportati in autobus al terminal. Non si sono registrati feriti. Un utente di X, testimone dell’accaduto, ha pubblicato undell’incommentando: “Ci ha colti tutti di sorpresa.