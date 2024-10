A La Zanzara si vantava degli incassi su Onlyfans | chi è l’influencer denunciata per 15 milioni di evasione fiscale video

A La Zanzara si vantava degli incassi su Onlyfans: chi è l’influencer denunciata per 1,5 milioni di evasione fiscale (video) (Di lunedì 7 ottobre 2024) È Madlina Ioana Filip, origini romene, in arte Mady Gio, residenza a Lugano, residenza fiscale nel Varesotto, la star di Onlyfans finita nel mirino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese per una presunta evasione fiscale da un milione e mezzo di euro. l’influencer e content creator per adulti che solo su Instagram vanta oltre un milione e mezzo di follower è nota per le interviste rilasciate a tv, giornali e radio, è stata ospite de La Zanzara a Radio 24. Ex cameriera, ha cambiato vita diventando una content creator su Onlyfans e guadagnando così «più di 100mila euro al mese». Da Cruciani e Parenzo parlava del suo punto di forza il seno, «un’ottava». «Ripensamenti? Nessuno, anzi. Magari l’avessi fatto prima. Ho fatto la cameriera per 10 anni nel ristorante di famiglia. A casa sono tutti contenti, anche la bisnonna». Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È Madlina Ioana Filip, origini romene, in arte Mady Gio, residenza a Lugano, residenzanel Varesotto, la star difinita nel mirino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese per una presuntada un milione e mezzo di euro.e content creator per adulti che solo su Instagram vanta oltre un milione e mezzo di follower è nota per le interviste rilasciate a tv, giornali e radio, è stata ospite de Laa Radio 24. Ex cameriera, ha cambiato vita diventando una content creator sue guadagnando così «più di 100mila euro al mese». Da Cruciani e Parenzo parlava del suo punto di forza il seno, «un’ottava». «Ripensamenti? Nessuno, anzi. Magari l’avessi fatto prima. Ho fatto la cameriera per 10 anni nel ristorante di famiglia. A casa sono tutti contenti, anche la bisnonna».

Secoloditalia.it - A La Zanzara si vantava degli incassi su Onlyfans: chi è l’influencer denunciata per 1,5 milioni di evasione fiscale (video)

Chi è “Mady Gio”, la star di OnlyFans, denunciata per evasione fiscale da un milione e mezzo - Cassano Magnago (Varese) – Sfoggiava e raccontava un tenore di vita non proprio in linea con le poche migliaia di euro che dichiarava al fisco. Per questo Madalina Ioana Filip, in arte Mady_Gio, content creator su OnlyFans è finita nel mirino della guardia di Finanza del comando provinciale di ... (Leggi la notizia)

Sposta la residenza in Svizzera per non pagare le tasse: denunciata per evasione fiscale la star di Onlyfans - Guadagni e vita da sogno, questo traspariva dalle sue attività social, ma quando la guardia di finanza ha attivato i controlli di tutti quegli introiti non ja trovato traccia. A finire nei guai una nota content creator di Onlyfans, "Mady Gio", denunciata con l'accusa di dichiarazione infedele... (Leggi la notizia)

Star di Onlyfans denunciata per evasione fiscale - Una Star di Onlyfans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per una presunta evasione di ben 1,5 milioni di euro. . Filip Madalina Ioana, in arte Mady Gio, domiciliata in provincia di Varese, risultava completamente sconosciuta al fisco italiano, nonostante il successo dei contenuti ... (Leggi la notizia)