Donnapop.it - A Che tempo che fa si sfiora il litigio: Malgioglio e Simona Ventura in guerra, ecco cosa è successo

(Di lunedì 7 ottobre 2024)fra Cristiano? I due erano ospiti di CheChe Fa e sono arrivati a un duro scontro! Perché? Tutto è cominciato durante la prima puntata del Tavolo della trasmissione di Fabio Fazio, andata in onda proprio ieri, 6 ottobre 2024. Fra gli ospiti del conduttore era presente anchee dopo poco dall’inizio dell’appuntamento settimanale con il noto programma, si è accesa una polemica che non è sfuggita al grande pubblico. Perché Cristianoè rimasto deluso dal comportamento di? C’entra il matrimonio di lei! Come sappiamo, quest’estate la conduttrice è convolata a nozze con l’attuale marito Giovanni Terzi. A quanto pare, la nota showgirl non avrebbe fatto recapitare l’invito alla “zia Malgy”.