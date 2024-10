7 Ottobre, Meloni: "Non dimentichiamo" (Di lunedì 7 ottobre 2024) 11.20 "Il 7 Ottobre 2023 il popolo israeliano ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia.Non dimentichiamo la disumana aggressione perpetrata un anno fa da Hamas". Così la premier Meloni alla cerimonia alla Sinagoga. "Abbiamo sempre negli occhi il massacro di migliaia di civili inermi e il vilipendio dei loro corpi.Il nostro pensiero è costantemente agli ostaggi,che ancora oggi attendono di tornare a casa". "Ricordare è presupposto di ogni azione di pace.La reticenza nel farlo tradisce antisemitismo latente e dilagante". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 11.20 "Il 72023 il popolo israeliano ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia.Nonla disumana aggressione perpetrata un anno fa da Hamas". Così la premieralla cerimonia alla Sinagoga. "Abbiamo sempre negli occhi il massacro di migliaia di civili inermi e il vilipendio dei loro corpi.Il nostro pensiero è costantemente agli ostaggi,che ancora oggi attendono di tornare a casa". "Ricordare è presupposto di ogni azione di pace.La reticenza nel farlo tradisce antisemitismo latente e dilagante".

