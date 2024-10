19enne difende la mamma e il patrigno gli spara in strada: i retroscena del tentato omicidio a Novate Milanese (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella notte tra sabato e domenica, un 19enne è stato colpito al collo da un proiettile esploso dal compagno di sua madre. Cos’è successo Tra sabato 5 e domenica 6 ottobre, un 19enne residente a Novate Milanese è stato ferito al collo da un proiettile sparatogli contro dal compagno di sua madre, un 45enne albanese che di professione fa il camionista. Tutto è successo nell’abitazione di via XXV aprile a Novate Milanese dove la donna, di 39 anni, vive insieme ai figli: quello di 19 anni ed un altro di 15 anni sono nati da un precedente matrimonio, mentre la terzogenita, una bambina di 6 anni, è nata dalla relazione con il 45enne albanese. difende la mamma e il patrigno gli spara addosso: come sta adesso (cityrumors. Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella notte tra sabato e domenica, unè stato colpito al collo da un proiettile esploso dal compagno di sua madre. Cos’è successo Tra sabato 5 e domenica 6 ottobre, unresidente aè stato ferito al collo da un proiettiletogli contro dal compagno di sua madre, un 45enne albanese che di professione fa il camionista. Tutto è successo nell’abitazione di via XXV aprile adove la donna, di 39 anni, vive insieme ai figli: quello di 19 anni ed un altro di 15 anni sono nati da un precedente matrimonio, mentre la terzogenita, una bambina di 6 anni, è nata dalla relazione con il 45enne albanese.lae ilgliaddosso: come sta adesso (cityrumors.

Cityrumors.it - 19enne difende la mamma e il patrigno gli spara in strada: i retroscena del tentato omicidio a Novate Milanese

