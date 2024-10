WWE BAD BLOOD: Damian Priest più forte degli “aiutini”, batte Finn Balor malgrado le interferenze (Di domenica 6 ottobre 2024) La fine di un’era per il Judgment Day A WWE Bad BLOOD, gli ex compagni del Judgment Day Damian Priest e Finn Bálor si sono finalmente affrontati in un match uno contro uno. Questa resa dei conti è arrivata dopo mesi di tensioni, culminate con l’implosione del gruppo a SummerSlam quando Bálor costò a Priest il World Heavyweight Title contro Gunther. Un incontro carico di azione e interferenze Il match, durato 12 minuti e 45 secondi, ha visto entrambi i lottatori dare il massimo. Priest ha dominato nelle fasi iniziali, ma Bálor ha risposto con la sua caratteristica agilità. Il confronto è stato caratterizzato da mosse spettacolari, tra cui un Razor’s Edge di Priest sull’apron del ring e molteplici tentativi di Coup de Grace da parte di Bálor. La svolta del match è arrivata con l’interferenza inaspettata di Carlito e JD McDonagh. (Di domenica 6 ottobre 2024) La fine di un’era per il Judgment Day A WWE Bad, gli ex compagni del Judgment DayBálor si sono finalmente affrontati in un match uno contro uno. Questa resa dei conti è arrivata dopo mesi di tensioni, culminate con l’implosione del gruppo a SummerSlam quando Bálor costò ail World Heavyweight Title contro Gunther. Un incontro carico di azione eIl match, durato 12 minuti e 45 secondi, ha visto entrambi i lottatori dare il massimo.ha dominato nelle fasi iniziali, ma Bálor ha risposto con la sua caratteristica agilità. Il confronto è stato caratterizzato da mosse spettacolari, tra cui un Razor’s Edge disull’apron del ring e molteplici tentativi di Coup de Grace da parte di Bálor. La svolta del match è arrivata con l’interferenza inaspettata di Carlito e JD McDonagh. (Zonawrestling)

Damian Priest Beats Finn Bálor at WWE Bad Blood 2024 amid Judgment Day Rivalry - In a battle between former Judgment Day brethren, Damian Priest beat Finn Bálor at WWE Bad Blood on Saturday. The two men traded blows right up to the ...(bleacherreport)

WWE Bad Blood 2024: Damian Priest Gets Revenge Against Finn Balor - In an intense showdown at Bad Blood 2024, Damian Priest overpowered Finn Balor, driven by a desire for revenge after being betrayed at SummerSlam. Des ...(timesofindia.indiatimes)

Damian Priest Fights Off JD McDonagh And Carlito, Beats Finn Balor At WWE Bad Blood - Damian Priest gets revenge. Finn Balor previously turned on Damian Priest and cost him the World Heavyweight Championship at WWE SummerSlam. Priest has been feuding with Balor and the Judgment Day ...(fightful)