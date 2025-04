Sport.quotidiano.net - Le pagelle della Fiorentina: Mandragora l’uomo dei record, De Gea protagonista

Firenze, 11 aprile 2025 – Ecco lenella sfida contro il Celje. De Gea 7,5 - Il primo vero tiro arriva al 54’ da Svetlin, la risposta non facile ma è risolutiva. Non può nulla sul rigore che Delaurier Chaubet trasforma. Nel finale diventa, prima evitando guai peggiori alzando in angolo un pallone velenoso. Poi il solito capolavoro salvando a modo suo una zuccata di Vuklisevic. Ma il bello doveva ancora arrivare con la paratissima al 94’ sul tiro di Edmilson. Da blindare subito. E non è una novità.Pongracic 5,5 - Sensoposizione e lettura delle situazioni lo aiutano nello sbrogliare potenziali pericoli in una serata non particolarmente ispirata. Si fa beccare fuori posizione quando stende senza troppi complimenti Matko: rigore.Comuzzo 6 - Schierato al centrodifesa, lotta con il fisico e con il temperamento.