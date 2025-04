Inter Inzaghi pronto ai rientri a centrocampo! Le tempistiche

Inzaghi guarda con attenzione ai recuperi dall'infermeria in casa Inter. Due pronti a rientrare, situazione diversa per il polacco.rientri – A pochi giorni dalla gara contro il Cagliari a San Siro, in casa Inter si inizia a fare la conta dei recuperi dall'infermeria. Il primo che potrebbe rientrare a disposizione di Simone Inzaghi è Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro era già presente in panchina all'Allianz Stadium contro il Bayern Monaco. Nell'allenamento di ieri invece, Dimarco ha svolto un lavoro personalizzato a scopo precauzionale. Oggi invece è arrivato il rientro pariziale in gruppo.Inter, i tempi di recupero! Zielinski il più lungoRECUPERO – Arrivano anche buone notizie da parte di Mehdi Taremi che è in via di guarigione. L'attaccante iraniano sta recuperando bene dal risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra.

