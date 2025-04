Liberoquotidiano.it - Rastrellamenti in palestra: Putin, il reclutamento è brutale

Vladimirricorre anche ai "ti" per tentare di mettere in ginocchio Volodymyr Zelensky. La Russia, infatti, è a caccia di nuove leve da reclutare. Le ricerche sono incentrate su Mosca, San Pietroburgo, Irkutsk ed Ekaterinburg. E c'è un inquietante precedente: lo scorso febbraio agenti con il volto coperto avevano fatto irruzione in unadi arti marziali di Krasnodar. Ma, secondo quanto riferisce Current Time, gli agenti come primo passo separano velocemente i russi dai non russi. I primi vengono scortati agli uffici di. Mentre i non russi sono spesso incriminati di reati minori, come vandalismo, o violazioni delle leggi sull'immigrazione, e quindi deportati, se non accettano di essere reclutati. Facciamo un esempio. Lo scorso 30 marzo è stata presa di mira unadel circuito Spirit Fitness nella regione di Mosca.