Tuffi Matteo Santoro esulta in Canada | dai 3 metri arriva la sua prima finale individuale in Coppa del Mondo

Matteo Santoro stacca il pass per la finale del trampolino tre metri a Windsor (Ontario), in Canada, nella seconda tappa della World Cup di Tuffi. Si tratta della prima finale individuale di Coppa del Mondo per il 18enne (maggiore età festeggiata lo scorso 9 ottobre) romano, che si affaccia ormai da qualche anno nei piani alti del diving mondiale, come dimostrano i tre podi iridati consecutivi nel sincro in coppia con Chiara Pellacani. L’azzurro sfoggia una prova solida, aperta da un buonissimo triplo e mezzo avanti carpiato che lo proietta dopo la prima rotazione in decima posizione. Santoro si mette in luce anche con un ottimo doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti e scala altri due posti.La scalata prosegue con un notevole triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 64.75 e con il doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo carpiato. Leggi su Sportface.it stacca il pass per ladel trampolino trea Windsor (Ontario), in, nella seconda tappa della World Cup di. Si tratta delladidelper il 18enne (maggiore età festeggiata lo scorso 9 ottobre) romano, che si affaccia ormai da qualche anno nei piani alti del diving mondiale, come dimostrano i tre podi iridati consecutivi nel sincro in coppia con Chiara Pellacani. L’azzurro sfoggia una prova solida, aperta da un buonissimo triplo e mezzo avanti carpiato che lo proietta dopo larotazione in decima posizione.si mette in luce anche con un ottimo doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti e scala altri due posti.La scalata prosegue con un notevole triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 64.75 e con il doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo carpiato.

