Oscar | in arrivo nel 2027 il nuovo premio dedicato al lavoro degli stuntman

Oscar anche alla categoria dedicata al lavoro degli stuntman. Gli Oscar hanno annunciato che, a partire dalla 100esima edizione degli Academy Awards e i film usciti nel 2027, ci sarà una nuova categoria dedicata agli stunt. L'Academy ha infatti annunciato che sarà creato il premio come Achievement in Stunt Design, che riconoscerà quindi il talento e l'impegno di chi si occupa delle scene d'azione. L'annuncio ufficiale Bill Kramer, CEO dell'Academy, e Janet Yang, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts, ha dichiarato: "Fin dagli albori del cinema, la progettazione delle scene d'azione ha rappresentato una parte integrante della produzione cinematografica. Siamo orgogliosi nell'onorare il lavoro innovativo di questi artisti tecnici.

