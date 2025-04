Schianto sulla SP110 tra Veglie e Torre Lapillo | grave un 24enne ferito anche un bimbo di un anno

grave incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla Strada Provinciale 110, tra Veglie e Torre Lapillo, nel Leccese. Lo scontro, avvenuto poco dopo le 19 nei pressi della Masseria Corda di Lana, ha coinvolto due auto, una Lancia Y e un'Audi A4.Il bilancio: un giovane in codice rossoAd avere la peggio è stato il conducente della Lancia Y, un 24enne di Veglie, che a causa del violento impatto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo rovinosamente sull'asfalto. Immediato l'intervento del 118, allertato dagli automobilisti in transito. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce: le sue condizioni sono giudicate molto gravi.Feriti anche un bambino e una 19enneA bordo della stessa vettura viaggiavano anche una donna di 19 anni, ricoverata in codice giallo all'ospedale di Copertino, e un bimbo di appena un anno, trasferito d'urgenza al "Vito Fazzi" di Lecce per accertamenti.

