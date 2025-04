Inter-news.it - Iachini esalta Frattesi: «Tra i migliori! Sarebbe titolare ovunque»

Leggi su Inter-news.it

Un elogio nei confronti di Davidecome pochi. L’ex allenatore Beppela prestazione di Davidecon la maglia dell’Inter.– Beppe, storico allenatore tra Serie A e Serie B, è intervenuto in collegamento a Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i tanti argomenti toccati, anche un elogio particolare a Davide, centrocampista dell’Inter. Queste le sue parole nei confronti del centrocampista nerazzurro: «Con Conte? E’ un giocatore importante, un centrocampista moderno e che sa attaccare la porta avversaria. Ha buona tecnica ed una buona gamba, l’ho allenato al Sassuolo ed all’epoca era un giovane di talento con le giuste qualità. Lo facevo stare con noi in prima squadra insieme a Raspadori e Scamacca. Davide è tra icentrocampisti italiani, è uno di quelli che può arrivare ogni anno in doppia cifra.