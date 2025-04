Beach volley super Italia a Saquarema! Cottafava Dal Corso battono i vice-campioni olimpici avanti anche Gottardi Orsi Toth

Italia del Beach volley sulla sabbia brasiliana di Saquarema! La coppia maschile iscritta all'Elite sudamericano batte subito un colpo e supera in tre set i vice-campioni olimpici tedeschi Ehlers/Wickler, assicurandosi così il posto nella fase ad eliminazione diretta. Alla seconda fase andranno anche le azzurre Gottardi/Orsi Toth, che hanno chiuso al terzo posto il loro girone.L'impresa del giorno porta la firma di Cottafava/Dal Corso, la nuova coppia azzurra allenata da Paolo Nicolai, che ha rovinato il debutto stagionale dei tedeschi Ehlers/Wickler, sconfitti a Parigi nella finale del torneo a Cinque Cerchi da Ahman/Hellvig e battuti (in tre set) anche ieri dalla coppia azzurra che lancia subito segnali molto positivi. Nel primo set i tedeschi sono scattati avanti 11-7 e poi hanno controllato tenendo bene in fase cambio palla, la seconda parte del parziale e imponendosi 21-15.

