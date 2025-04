Notizieaudaci.it - Greta muore a 5 anni dopo l’operazione alle tonsille in Francia, il malore al rientro a Caprie

Roccati, era stata operata dipochi giorni prima, nell’ospedale francese di Briancon, nel dipartimento francese delle Hautes-Alpes, a una quindicina di chilometri dal confine italiano. Ina bambina di 5, residente in frazione Novaretto del comune di(Torino), è morta all’ospedale Regina Margherita di Torino dove era stata portata d’urgenza, con un elicottero in volo notturno la sera del 9 aprile. La ragazzina ha avuto un’improvvisa emorragia ala casaTornata a casa da Briancon con la famiglia, la piccola aveva avuto un’improvvisa emorragia che le è risultata fatale. La scuola elementare difrequentata dalla bambina resterà chiusa per lutto, domani, mentre la Procura di Torino dovrebbe aprire un’inchiesta, acquisendo la documentazione dai due ospedali.