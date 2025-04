Bergamonews.it - Trecento candidati per 38 imprese artigiane: fa il pienone l’evento di recruiting della Fiera dei Mestieri

Leggi su Bergamonews.it

Si è concluso giovedì 10 aprile il grande evento di“Iartigiani, Job days edition!” dedicato all’incontro tra le realtà produttive dell’artigianato Bergamasco e i cittadini in cerca di lavoro. L’iniziativa, nata quest’anno dalla sinergica collaborazione tra i Centri per l’ImpiegoProvincia di Bergamo e ConfartigianatoBergamo, è stata inserita nella cornicestorica manifestazione “dei” che ha celebrato quest’anno la sua 10° edizione.Alle 3 giornate di reclutamento, tenutesi nel PalazzoProvincia nelle mattinate dell’8, 9 e 10 aprile, hanno preso parte 38provenienti dai diversi territoriprovincia, alla ricerca di numerosissimi profili professionali da inserire nel proprio organico e su cui investire anche in termini di crescita professionale e formativa.