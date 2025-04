Lanazione.it - Malnutrizione e patologie tumorali: ‘Un esame per agevolare le cure’

Grosseto, 11 aprile 2025 – Laè un fattore che comporta a circa il 20% delle persone cononcologiche critiche nel superare la malattia. Sulla base di queste evidenze scientifiche la Asl ha adottato nuove tecniche per trattare precocemente il problema. “La sola rilevazione del peso – dichiara Valentina Culicchi, direttrice dell’Unità Nutrizione clinica della Asl – non è sufficiente per valutare lo stato nutrizionale. Esiste unsemplice, rapido, non invasivo e poco costoso per determinare la composizione corporea. Questoè la bioimpedenziometria”. L’consiste nell’applicazione di due elettrodi alla mano e al piede del soggetto; l’apparecchio rileva i valori di resistenza e reattanza che vengono poi elaborati da uno specifico software. “Questo tipo di analisi – spiega la dottoressa Culicchi – è fondamentale per ottimizzare l’approccio nutrizionale durante il percorso terapeutico del paziente oncologico, supportando la gestione di effetti collaterali legati ai trattamenti e prevenendo la perdita di massa muscolare che può compromettere la qualità della vita e l’efficacia dei trattamenti”.