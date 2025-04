Torna in Val Vigezzo la Mostra del capretto tipico vigezzino

Domenica 13 aprile a Santa Maria Maggiore è in programma l'edizione 2025 della Mostra del capretto tipico vigezzino, organizzata come di consueto la Domenica delle Palme dal Consorzio agricoltori e allevatori della Valle Vigezzo, presso l'area del Centro del Fondo in via Belcastro.

