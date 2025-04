Liberoquotidiano.it - Clamoroso: dove può nascere la vita su Saturno

Nel regno ghiacciato delle lune di, Titano si distingue come un mondo alieno e misterioso con fiumi e laghi di metano liquido che scorrono sulla sua superficie. Ma ciò che più intriga scienziati e sognatori è la sua atmosfera arancione e la possibilità che, sotto quel guscio gelido si nasconda un oceano profondo quasi 500 chilometri che potrebbe, forse, ospitare la. Un team internazionale, guidato da Antonin Affholder (Università dell'Alabama) e Peter Higgins (Harvard), ha ipotizzato uno scenario realistico per forme dimicrobiche su Titano. I ricercatori hanno adottato un approccio sorprendentemente “casalingo”: la fermentazione, lo stesso processo che rende possibile la liezione del pane o la produzione della birra, perché è una delle forme più antiche e semplici di metabolismo, non richiede ossigeno e utilizza solo molecole organiche, che su Titano abbondano.