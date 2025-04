Thesocialpost.it - Codice Ateco per escort e prostitute? L’Istat chiarisce: “Solo attività legali. Ma la classificazione europea include anche i servizi sessuali”

Leggi su Thesocialpost.it

Sta facendo discutere la notizia dell’inserimento, nella nuova2025, di unche alcuni interpretano come un via libera alla registrazione ufficiale diedalla Camera di Commercio. Si tratta del96.99.92, in cui rientrano, secondocome le agenzie matrimoniali e idi speed dating. Ma cosa ha alimentato il fraintendimento?La novità dellaCon la nuova2025,ha recepito laNace Rev. 2.1, che nel96.99 — “Altredialla persona n.c.a.” —esplicitamentel’organizzazione di:“Provision or arrangement of sexual services, organisation of prostitution events or operation of prostitution establishments”.