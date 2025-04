Bando dissesti a Bergamo 23 milioni per opere di difesa del suolo e manutenzione straordinaria

Bando regionale ‘dissesti’, avviato lo scorso 30 settembre 2024. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, promotore dell’iniziativa.“La misura – spiega Sertori – finanzia con circa 7,7 milioni di euro a fondo perduto a valere sul FOSMIT – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – interventi ed opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale”.Le risorse sono destinate a enti pubblici, quali Comuni montani o parzialmente montani e loro Unioni, Comunità Montane, Province ed Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali. Bergamonews.it - Bando dissesti, a Bergamo 2,3 milioni per opere di difesa del suolo e manutenzione straordinaria Leggi su Bergamonews.it È stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo a valere sulregionale ‘’, avviato lo scorso 30 settembre 2024. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, promotore dell’iniziativa.“La misura – spiega Sertori – finanzia con circa 7,7di euro a fondo perduto a valere sul FOSMIT – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – interventi eddidel, sistemazione diidrogeologici, anche su versanti,e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale”.Le risorse sono destinate a enti pubblici, quali Comuni montani o parzialmente montani e loro Unioni, Comunità Montane, Province ed Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali.

