Gaza Guterres Onu accusa Israele | blocco totale degli aiuti ciclo infinito di morte

New York. “è un campo di sterminio. Più di un mese è passato senza un singolo carico di. Nessun cibo, nessuna medicina, nessun carburante”. Con queste parole durissime, pronunciate l’8 aprile al Palazzo di vetro, il segretario generale delle Nazioni Unite Antónioha lanciato un allarme drammatico sulla situazione a, denunciando una crisi umanitaria ormai fuori controllo,ndo apertamentedi ostacolare l’ingressoumanitari, riaprendo così “le porte dell’orrore” per i civili palestinesi.Nel suo discorso,ha sottolineato che ildei valichi ha interrotto ogni forma di assistenza, anche quella più essenziale, che per settimane il cessate il fuoco aveva garantito, così come la speranza, ormai spenta per le famiglie palestinesi. Da qui la richiesta chiara e ribadita: “un cessate il fuoco permanente, il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, e pieno accesso umanitario”.