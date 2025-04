Thesocialpost.it - Alessandro Coatti smembrato in Colombia, si indaga su mafia e traffico d’organi

Un delitto raccapricciante, ancora avvolto dal mistero, scuote lae l’Italia. Il biologo molecolare italiano, 38 anni, è stato ritrovatoa Santa Marta, città caraibica della costana. Il corpo, fatto a pezzi, è stato scoperto in tre diverse zone della città: testa, braccia e piedi in una valigia nei pressi dello stadio locale, altri resti abbandonati in punti differenti.Le prime ipotesi:di organi?Il caso, rimbalzato sulla stampa internazionale, ha subito assunto contorni inquietanti. Tra le piste battute dagli inquirentini c’è quella di un avvertimento della criminalità organizzata, collegato alla recente cattura di Emanuele Gregorini, detto “Dollarino”, presunto esponente del Sistema Mafioso Lombardo in