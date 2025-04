Bergamonews.it - La palestra delle competenze: un webinar per esplorare l’intergenerazionalità in azienda

In un contestole sempre più complesso e in continuo cambiamento, la presenza di più generazioni all’interno dello stesso ambiente di lavoro può rappresentare una sfida — ma anche una grande opportunità.Come creare sinergia tra Boomer, Gen X, Millennial e Gen Z? Quali leve motivazionali, stili di comunicazione e strumenti di gestione risultano più efficaci per ciascun gruppo?KIS – Keep It Simple, società specializzata nell’erogazione di servizi di formazione e consulenza, cercherà di rispondere a queste domande durante ungratuito dedicato a chi si occupa di gestione del personale, sviluppo organizzativo e formazione — ma aperto anche a manager, team leader e professionisti interessati al tema della collaborazione intergenerazionale.Durante l’incontro, guidato dalla Professional Certified Coach ICF Marzia Maiorano, verranno presentate strategie pratiche e casi concreti, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per una gestione consapevole ed efficace della diversità generazionale in