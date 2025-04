Zonawrestling.net - Dynamite 09.04.2025 Buck Hunting Season

Benvenuti all’analisi di, in diretta dalla Chesapeake Employers Insurance Arena di Baltimore, Maryland. Una serata che promette di essere intensa dopo i drammatici eventi di Dynasty, con Jon Moxley che difende il suo status di campione del mondo e il torneo Owen Hart Cup che continua.Lo show si apre con un video package dove vediamo Jon Moxley e i Death Riders nel backstage. Moxley afferma che l’AEW ha il più grande roster di talenti puri mai assemblati sotto un unico tetto, ma nessuno riesce a mettere insieme le cose quando conta. Menziona il ritorno dei Youngs, definendolo una mossa di potere, e avverte che dovrebbero stare molto attenti prima di fare qualsiasi mossa.Jon Moxley vs. Katsuyori Shibata (3 / 5)Match non titolato con Marina Shafir al fianco di Moxley.