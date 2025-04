Ucraina giorno di guerra 1 143 | le news in diretta

Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno di guerra 1.143: le news in diretta Leggi su Tgcom24.mediaset.it Mosca: "Scontro diretto se truppe europee nel Paese". Zelensky: "Almeno 155 cinesi combattono per il Cremlino". Pechino smentisce

A Londra i volenterosi, Washington frena. In Turchia nuovi colloqui Usa-Russia, "non sull'Ucraina" - Aggiornamento del 10 Aprile delle ore 22:25. Guerra Ucraina-Russia, le news dell’8 aprile. Usa, “inquietante” che i cinesi combattano per Mosca. Ucraina, raid russo sulla città di Kryvyi Rih: 6 bambini tra le vittime | Zelensky: "Mosca non vuole la tregua". Guerra Ucraina - Russia, le news del 31 marzo. Media: “Zelensky si prepara al voto per questa estate”. Putin: in Ucraina via Zelensky, poi governo Onu e elezioni. Casa Bianca: no, c'è una Costituzione - Attacco russo con droni su Dnipro, udite esplosioni. Kiev: 45mila persone senza elettricità dopo raid russi | Mosca: "Situazione in Ucraina complessa e richiede sforzi". Ne parlano su altre fonti

