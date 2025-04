Quotidiano.net - Oroscopo di oggi venerdì 11 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

11, gli astri ci guidano attraverso una giornata ricca di opportunità e sfide per ciascunzodiacale. La Luna e Nettuno giocano un ruolo cruciale, influenzando le nostre emozioni e decisioni. Che si tratti dio finanze, ogniavrà la sua dose di sorprese e consigli da seguire. Scopriamo insieme cosa ci riserva l'di, analizzando le influenze planetarie e i suggerimenti per affrontare al meglio la giornata.ariete11La Luna e Nettuno opposti ci invitano a migliorare la messa a fuoco. Avremo un’immagine più nitida dell’amato e di ciò che non ci piace in lui. Chiediamo molto a noi stessi e alle persone che ci sono intorno, ma non possiamo pretendere di avere sempre ragione. Consigliamoci con un amico fidato, scioglierà i nostri dubbi.