Mezzo in fiamme sull'A12, chiuso il tratto Genova-Sestri Levante

(ITALPRESS) – Sulla A12si è resa necessaria la chiusura dei tratti tra Chiavari everso Livorno e tra Deiva Marina e Lavagna in direzione di, per un camion che si era incendiato all’altezza del km 47. Chi viaggia verso Livorno dopo l’uscita obbligatoria a Chiavari, dove si registrano 9 km di coda, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a.Agli utenti in coda è in atto la distribuzione di acqua. Verso, uscire a Deiva Marina e rientrare a Lavagna dopo avere percorso la viabilità ordinaria. All’interno delsi registrano code fino a. Per i veicoli diretti verso Firenze o Roma, si consiglia di seguire la A7 in direzione Milano, poi la A21 verso Piacenza e immettersi sulla A1 in direzione Bologna.