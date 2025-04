Al via la raccolta firme per riaprire la guardia medica pediatrica a Novara

firme raccolte tramite la petizione change.org "Chiediamo la riapertura del punto di assistenza pediatrica dell’Asl di Novara". Da sabato scorso, 5 prile, l'attività ambulatoriale del sabato, dedicata ai bambini, ed erogata dai pediatri di libera scelta dell'Ambito Sud nel. Novaratoday.it - Al via la raccolta firme per riaprire la guardia medica pediatrica a Novara Leggi su Novaratoday.it Sono 674 per ora leraccolte tramite la petizione change.org "Chiediamo la riapertura del punto di assistenzadell’Asl di". Da sabato scorso, 5 prile, l'attività ambulatoriale del sabato, dedicata ai bambini, ed erogata dai pediatri di libera scelta dell'Ambito Sud nel.

