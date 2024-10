WTA Pechino, Errani e Paolini inarrestabili: le azzurre trionfano nel doppio (Di domenica 6 ottobre 2024) Sul cemento cinese di Pechino sventola la bandiera tricolore. Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano più e vincono anche la finale del doppio femminile del WTA di Pechino. La coppia del tennis azzurro, ormai una delle più forti (se non la più forte) del panorama tennistico femminile aggiunge un nuovo trofeo alla propria bacheca personale. Il trionfo arriva in 1 ora e 30 minuti di gioco, distribuiti in due set vinti con un 4-6 / 4-6 contro la coppia formata da Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova. L'articolo WTA Pechino, Errani e Paolini inarrestabili: le azzurre trionfano nel doppio CalcioWeb. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sul cemento cinese disventola la bandiera tricolore. Sarae Jasminenon si fermano più e vincono anche la finale delfemminile del WTA di. La coppia del tennis azzurro, ormai una delle più forti (se non la più forte) del panorama tennistico femminile aggiunge un nuovo trofeo alla propria bacheca personale. Il trionfo arriva in 1 ora e 30 minuti di gioco, distribuiti in due set vinti con un 4-6 / 4-6 contro la coppia formata da Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova. L'articolo WTA: lenelCalcioWeb. (Calcioweb.eu)

