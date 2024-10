Viaggio nel futuro. Dalla lavatrice ai satelliti su Marte. La vita in un chip (Di domenica 6 ottobre 2024) Benvenuti nel futuro. Lavatrici intelligenti che permettono maggiore efficienza energetica e idrica, cucine senza cavi, apparecchi che collegati a pannelli fotovoltaici generano acqua dall’aria (già usati in Tanzania), prototipi di monoposto e moto elettriche d’avanguardia,teche usate per la Gioconda al Louvre, apparecchi sanitari che in un colpo segnalano glicemia, colesterolo, ph ed eventuale principio di Parkinson. E ancora tantissimi prodotti per la mobilità sostenibile e la robotica. È il “biglietto da visita“ di StMicroelectronics - colosso mondiale nella produzione di componenti elettronici e a semiconduttore - in piazza Roma a Monza. Una giornata all’insegna della tecnologia, con la possibilità anche di esplorare virtualmente l’impianto produttivo di Agrate grazie a visori di realtà virtuale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Benvenuti nel. Lavatrici intelligenti che permettono maggiore efficienza energetica e idrica, cucine senza cavi, apparecchi che collegati a pannelli fotovoltaici generano acqua dall’aria (già usati in Tanzania), prototipi di monoposto e moto elettriche d’avanguardia,teche usate per la Gioconda al Louvre, apparecchi sanitari che in un colpo segnalano glicemia, colesterolo, ph ed eventuale principio di Parkinson. E ancora tantissimi prodotti per la mobilità sostenibile e la robotica. È il “biglietto da visita“ di StMicroelectronics - colosso mondiale nella produzione di componenti elettronici e a semiconduttore - in piazza Roma a Monza. Una giornata all’insegna della tecnologia, con la possibilità anche di esplorare virtualmente l’impianto produttivo di Agrate grazie a visori di realtà virtuale. (Ilgiorno)

