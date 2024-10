Un piano di 10 anni e un preciso messaggio prima dell’esplosione: ecco come Israele ha colpito Hezbollah con i cercapersone (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Mossad ha impiegato quasi dieci anni a mettere in atto il piano che ha portato all’enorme operazione d’intelligence con cercapersone contro Hezbollah. L’obiettivo, rivela un’inchiesta del Washington Post, era quello di uccidere o mutilare più combattenti possibile, così da decimare le milizie sciite del partito libanese. Il piano era solo apparentemente semplice da realizzare. Dopo aver manomesso i dispositivi con dell’esplosivo, l’intelligence israeliana ha fatto sì che sui cercapersone apparisse una notifica con scritto: “Hai ricevuto un messaggio criptato”. Non un messaggio casuale, questo, dato che il modello di teledrin “sicuro”, ufficialmente di fabbricazione taiwanese, distribuito ai miliziani come alternativa ai cellulari ritenuti vulnerabili, obbligava, proprio per motivi di sicurezza, a premere due bottoni contemporaneamente con entrambe le mani per leggere il messaggio. (Ilfattoquotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Mossad ha impiegato quasi diecia mettere in atto ilche ha portato all’enorme operazione d’intelligence concontro. L’obiettivo, rivela un’inchiesta del Washington Post, era quello di uccidere o mutilare più combattenti possibile, così da decimare le milizie sciite del partito libanese. Ilera solo apparentemente semplice da realizzare. Dopo aver manomesso i dispositivi con dell’esplosivo, l’intelligence israeliana ha fatto sì che suiapparisse una notifica con scritto: “Hai ricevuto uncriptato”. Non uncasuale, questo, dato che il modello di teledrin “sicuro”, ufficialmente di fabbricazione taiwanese, distribuito ai milizianialternativa ai cellulari ritenuti vulnerabili, obbligava, proprio per motivi di sicurezza, a premere due bottoni contemporaneamente con entrambe le mani per leggere il

Ilfattoquotidiano - Un piano di 10 anni e un preciso messaggio prima dell’esplosione | ecco come Israele ha colpito Hezbollah con i cercapersone

Lecco, bimbo di 4 anni cade dal secondo piano: è grave. La mamma era andata a prendere il fratello - secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, la mamma lo avrebbe lasciato solo in casa per andare a recuperare un altro figlio alla fermata dello scuolabus. «Abbiamo sentito un tonfo, poi un pianto», hanno raccontato. L'articolo Lecco, bimbo di 4 anni cade dal secondo piano: è grave. . Il ... (Open.online)

RTL 102.5 celebra i 100 anni dalla prima emissione radiofonica in diretta dal 39esimo piano di Regione Lombardia - 5, con i suoi speaker e i suoi programmi, renderà omaggio a un secolo di radio, un mezzo che da sempre ci informa, ci fa sognare, emozionare e cantare. Un viaggio tra passato e futuro, per celebrare una fedele compagna che ci accompagna in ogni momento della nostra vita, sempre proiettata verso ... (Liberoquotidiano)

Bambino di quattro anni cade dal secondo piano: è grave - Un Bambino di 4 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere precipitato dal balcone al secondo piano della sua casa di Osnago, in provincia di Lecco. È successo tutto nel pomeriggio del 3 ottobre. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, la mamma si era... (Today)

Attentato a Jaffa, tra le vittime anche un italiano di 33 anni. Gaza, raid Idf su Jabaliya: 17 morti tra cui 9 bambini - Un raid israeliano su una moschea nel centro della Striscia di Gaza ha provocato almeno 21 morti e 'un gran numero di feriti', annuncia la Protezione Civile di Hama, mentre la tv di ...(leggo)

100 anni di Radio - RTL 102.5 festeggia i 100 anni dalla prima emissione radiofonica. In questa giornata, la prima radio d’Italia rende omaggio a un secolo di radio trasmettendo dal 39° piano di Palazzo Lombardia. Ospite ...(rtl)

In Sicilia si trovano degli agrifogli “preistorici”: cosa sono e dove si trovano - Nel Parco delle Madonie c’è un bosco di agrifogli che risalgono a migliaia di anni fa e rappresentano per la scienza una sorta di macchina del ...(ohga)