Truffava imprenditori in crisi In manette il falso broker

PALAZZOLO SULL'OGLIO (Brescia) La sua fortuna l'avrebbe fatta sulla pelle degli imprenditori in crisi di liquidità e affondati dai debiti, ai quali si presentava ben vestito, su auto potenti e con una proposta allettante: agevolarli nelle condizioni di pagamento del "rosso" grazie alle sue molteplici conoscenze presso gli istituti bancari, aiutandoli a pagare meno, il tutto in cambio di una provvigione. Peccato fosse una truffa. A inventarsela stando alla procura e alla finanza è stato Stefano Belotti, 54enne di Palazzolo, sedicente broker finito ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sfociata anche in un'interdittiva di 9 mesi per un avvocato civilista del Foro di Brescia, Stefano Orlandi, presunto complice in un episodio di falsificazione di documenti.

