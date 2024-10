“Succede un casino”. Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli esplode nel dopo esibizione (Di domenica 6 ottobre 2024) Ballando con le stelle, la seconda puntata del programma scatena polemiche a non finire. Protagonista Sonia Bruganelli, che avrebbe letteralmente perso la testa. Tutto è iniziato dopo i giudizi, troppo duri con l’ex opinionista del Grande Fratello, espressi dalla giuria. Se l’altra volta infatti Sonia era rimasta in silenzio, stavolta ha picchiato duro rispondendo colpo su colpo. >> “Se ne va”. Grande Fratello, l’avviso nelle ultime ore e la produzione nel panico: “Perché ora è un bel casino” Se di lei Ivan Zazzaroni ha detto: “dopo un inizio un po’ pesante eri andata meglio, la parte centrale non mi era dispiaciuta, poi nel finale ti sei persa. Lui ti ha protetta molto”, Fabio Canino non è stato più morbido. “Tu hai capito, dallo sguardo ho compreso. Abbiamo citato la tv di Barbara d’Urso la tv del dolore. Perché così era. Non è venuto bene, per nulla”. (Di domenica 6 ottobre 2024)con le, la seconda puntata del programma scatena polemiche a non finire. Protagonista, che avrebbe letteralmente perso la testa. Tutto è iniziatoi giudizi, troppo duri con l’ex opinionista del Grande Fratello, espressi dalla giuria. Se l’altra volta infattiera rimasta in silenzio, stavolta ha picchiato duro rispondendo colpo su colpo. >> “Se ne va”. Grande Fratello, l’avviso nelle ultime ore e la produzione nel panico: “Perché ora è un bel” Se di lei Ivan Zazzaroni ha detto: “un inizio un po’ pesante eri andata meglio, la parte centrale non mi era dispiaciuta, poi nel finale ti sei persa. Lui ti ha protetta molto”, Fabio Canino non è stato più morbido. “Tu hai capito, dallo sguardo ho compreso. Abbiamo citato la tv di Barbara d’Urso la tv del dolore. Perché così era. Non è venuto bene, per nulla”. (Caffeinamagazine)

