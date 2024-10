Sinner soffre, ma vince. Batte Etcheverry e approda agli ottavi del torneo di Shanghai (Di domenica 6 ottobre 2024) Sinner soffre, ma vince. Batte in rimonta Etcheverry 6-7, 6-4, 6-2 e approda agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai. Partita più complicata del previsto contro l’argentino che nel primo set è stato quasi impeccabile al servizio. Sul 6-5 Sinner ha due palle break che però non sfrutta: si va al tie-break vinto da Etcheverry. Dopo il primo set vinto in 62 minuti, l’argentino non riesce più a tenere il livello alto e Sinner lo breakka due volte, nel quinto game (seguito dal controbreak di Etcheverry) e nel settimo game. Sinner poi chiude la rimonta vincendo il terzo set e annullando anche tre palle break all’avversario. Queste le parole del tennista italiano a Sky Sport dopo il match: «È stata una partita difficile. Ho avuto le mie chance nel primo set, poi lui ha giocato un ottimo tiebreak. (Di domenica 6 ottobre 2024), main rimonta6-7, 6-4, 6-2 edel Masters 1000 di. Partita più complicata del previsto contro l’argentino che nel primo set è stato quasi impeccabile al servizio. Sul 6-5ha due palle break che però non sfrutta: si va al tie-break vinto da. Dopo il primo set vinto in 62 minuti, l’argentino non riesce più a tenere il livello alto elo breakka due volte, nel quinto game (seguito dal controbreak di) e nel settimo game.poi chiude la rimontando il terzo set e annullando anche tre palle break all’avversario. Queste le parole del tennista italiano a Sky Sport dopo il match: «È stata una partita difficile. Ho avuto le mie chance nel primo set, poi lui ha giocato un ottimo tiebreak. (Ilnapolista)

Ilnapolista - Sinner soffre ma vince Batte Etcheverry e approda agli ottavi del torneo di Shanghai

Totti: “Sinner? Numero 1, la mia era una battuta. Solo lui sa quanto soffre, la verità è che…” - Francesco Totti torna a parlare del Numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner: "Sinner è un Numero uno, sa cosa deve fare". (Golssip)

US Open 2024, Sinner soffre ma poi reagisce: batte McDonald e va al secondo turno - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. “E’ la prima volta che vinco una partita sul campo dell’Arthur Ashe dopo diversi tentativi: significa molto per me, il tifo qui è sempre fantastico”. Ci sono ... (Ilfaroonline)

Cincinnati, Sinner soffre ma vince il quarto di finale contro Rublev: perchè ora l’azzurro può sorridere (nonostante non sia al top) - La peggiore prestazione della stagione, almeno per un set e mezzo. . All’interno di un quarto di finale fatto di luci (poche) e ombre (tante), la reazione e il risultato finale non sono però gli unici elementi positivi. La rivincita sulla sconfitta patita pochi giorni fa a Montreal prende ... (Ilfattoquotidiano)